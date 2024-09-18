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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri: Alçılı eliyle, tekme yumruk kavga etti | Son dakika haberleri

        Alçılı eliyle, tekme yumruk kavga etti!

        Elazığ'da iki kişi, Kültür Park içerisinde tekme yumruk birbirine girdi. Kavga eden kişilerden birinin elinin alçılı olması dikkat çekti. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:22
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        Alçılı eliyle, tekme yumruk kavga etti!
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        Elazığ'da olay, Kültür Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi park içerisinde tartışmaya başladı.

        ALÇILI ELİYLE KAVGA ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki saldırgan birbirine tekme ve yumruklarla girdi. Kavga edenlerden birinin elinin alçıda olmasına rağmen bir boksör gibi kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Ringi aratmayan kavgayı bir kadın ayırma çalışsa da ilk başta başarılı olamadı. Ardından olay yerinden geçen diğer şahısların müdahalesiyle ikili ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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