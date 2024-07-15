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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri: Atatürk heykeline taşla saldırmıştı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Atatürk heykeline taşla saldırmıştı!

        Elazığ'da, kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:00
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        Atatürk heykeline taşla saldırmıştı!
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        Elazığ'da olay, dün öğleden sonra Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi. Buradaki Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı.

        ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

        İHA'da yer alan habere göre çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

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        Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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        #Elazığ
        #Son dakika haberler
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