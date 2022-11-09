İngiliz Ladislav, Londra´dan Elazığ´a gelip mide küçültme ameliyatı oldu



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)İNGİLTERE´nin başkenti Londra´da yaşayan, aşırı kilosu nedeniyle hem sosyal hem de iş hayatında zorlanan Ladislav Grega (18), internet üzerinden yaptığı araştırmada olumlu yorumları görünce, Elazığ´da geldiği hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Fatih Erol, "Ladislav İngiltere´den geldi. 164 kiloydu ve 1,85 boyunda. Ameliyata engel bir durumu olmayınca mide küçültme ameliyatı yaptık. Herhangi bir problemle karşılaşmadık" dedi.

İngiltere´nin başkenti Londra´da bir restoranda garsonluk yapan Ladislav Grega, genç yaşında aldığı kilolar nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. 164 kilo olan Grega, hem iş hem de sosyal hayatında zorlanınca, aşırı kilolarından kurtulmak için internetten araştırma yaptı. Grega, Elazığ´da yapılan mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili yorumlar üzerine hastaneyle irtibata geçti. Op. Dr. Fatih Erol ile iletişime geçen Grega, yaklaşık 1 hafta önce kente geldi. Yapılan tetkiklerin ardından Grega, mide küçültme ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyatın ardından Grega, 158 kiloya düştü.

`YARIN LONDRA´YA UĞURLAYACAĞIZ´

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Erol, "Yurt dışından, şehir dışından veya ilimizden gelen hastalara başarılı bir şekilde obezite ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Yine Ladislav, İngiltere´den geldi. 164 kilo ve 1,85 boylarında bir hastamızdı. Geçen hafta kliniğimize geldi. Ameliyat öncesi ayrıntılı olarak tüm tetkiklerini yaptık. Tüm kan değerlerine, hormon değerlerine baktık. İlgili branş doktorları tarafından değerlendirildi. Ameliyata engel bir durum olmayınca kendisine yaklaşık 3-4 gün önce laparoskopik yöntemle mide küçültme ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra takiplerimizde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti. Yarın kendisini havalimanına bırakacağız. Sabah uçağı var. Londra´ya uğurlayacağız" diye konuştu.

Ladislav Grega da iş hayatında uzun süreli vardiyalarda çok fazla zorluk yaşadığını ifade ederek, "Ayrıca halk içinde de çok fazla zorlukla mücadele ettim. Burada çok yardımcı oldular. Gelip havaalanından aldılar. Her türlü testi yaptıktan sonra yatış işlemim yapıldı. Ondan sonra ameliyata girdim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-09 12:30:54



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