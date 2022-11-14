Hırsızlık şüphelisini site sakini yakalayarak polise teslim etti



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da bir siteye girmeye çalışan şüpheli, site sakinleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi´nde bulunan bir siteye saat 03.00 sıralarında girmeye çalışan şüpheli, o saatte uyanık olan bir site sakini tarafından fark edildi. Aşağı inen site sakini şüpheliyi yakalayarak, komşulara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Siteye gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-14 19:29:52



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