Şehit Fethi Sekin'in babası, Elazığ'da toprağa verildi

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Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen, çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Mehmet Zeki Sekin (69), Elazığ'da oğlunun yanına defnedildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıl önce evinde felç geçirdi. Bir süre Elazığ'da, oğlunun ismi verilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi. Sekin, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sekin'in cenazesi, işlemlerin ardından Elazığ´ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyüne getirildi. Mehmet Zeki Sekin için Hacı Hasan Baba Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sekin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın, dua edip, cenaze namazını kıldırdı. Mehmet Zeki Sekin, şehit oğlu Fethi Sekin'in mezarının yanına defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2022-11-15 15:12:47



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