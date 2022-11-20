Elazığ´a getirilen 88 Ahıska Türkü, ailelerine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ´a getirilen 88 Ahıska Türkü, ailelerine kavuştu

DHA

Elazığ´a getirilen 88 Ahıska Türkü, ailelerine kavuştu


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Elazığ´a getirilirken, daha önce kente gelen aileleriyle buluştu. 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi sürüyor. Rusya sınırında 31 Ekim´den beri bekleyen 88 Ahıska Türkü, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak Elazığ´a getirildi. Karşılama programına Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Rıfat Çetinkaya ve daha önce kente ulaştırılan Ahıska Türkleri katıldı. Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi´ne getirilen Ahıska Türkleri, kurbanlar kesilerek dualar eşliğinde karşılandı. Ailesi ve yakınlarına kavuşan Ahıska Türkleri, duygusal anlar yaşadı. Geçici barınma merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı, 2 bin 639 oldu.
Vali Yardımcısı Abbasoğlu, annesine kavuşan çocukları gördükçe yaptıkları işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha anladıklarını belirterek, "Tahliye edilen soydaşlarımızı en iyi şekilde Göç İdaresi koordinasyonunda buralara getirip burunları kanamadan konaklayacağı yerlere yerleştiriyoruz. 31 Ekim tarihinden beri Rusya sınırında bekleyip ülkemize gelmeyi bekleyen 88 Ahıskalı soydaşımızı aileleriyle beraber kavuşmalarına şahit olduk" dedi.
Bazıları eşlerine bazıları çocuklarına bazıları da akrabalarına kavuşan Ahıska Türkleri, Türkiye´ye gelmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gülçıhra Muzafferova, "Kaynımın oğlu, yeğenim geliyor, komşularımız geliyor. Onları çok bekliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizi buraya getirmede emeği geçen hepsinden Allah razı olsun. Biz çok razıyız" dedi.
Pasaportu olmadığı için gelemeyen eşine kavuşan Eldar Muradov da "Ukrayna'dan geleli 1 ay oldu. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a eşimi buraya getirdiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Eldar Muradov'un eşi Sevim Muradov ise "Kavuştuk, çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz herkese. Sonunda vatanımıza kavuştuk" dedi.
4 çocuğuna kavuşan Gülbahar Şamilova da "Çok şükür. Allah hepinizden razı olsun. Bu sevinci bana yaşattınız ya sağ olun, var olun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-11-20 16:52:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı
YEREL HABERLER Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA SÜRÜCÜ İLE YOLCU ARASINDAKİ YUMRUKLU KAVGA KAMERAYA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA SÜRÜCÜ İLE YOLCU ...
Elazığ´da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ´da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga ...
(Görüntülü)FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ BİR KİŞİYİ YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ BİR KİŞİYİ ...
Köpekler sürüye saldırıp 2 koyunu öldürdü
YEREL HABERLER Köpekler sürüye saldırıp 2 koyunu öldürdü
Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: TARIM SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: TARIM SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ...
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle ...
(Görüntülü) ELAZIĞ?DA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ?DA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI ...
Elazığ´da beton mikserinin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Elazığ´da beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da Tarım ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: ŞEKER PANCARINDAKİ SÖZLEŞMELİ ÜRETİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMESİNİ MECLİSE SUNACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: ŞEKER PANCARINDAKİ ...
(Görüntülü) TARIM BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ, &#039;SEN ÜRET YETER&#039; PROGRAMINDA KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARIM BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ, 'SEN ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da proje kapanış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da proje ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI ...
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı ...
(Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ MURAT HAVZASI REHABİLİTASYON PROGRAMINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ MURAT HAVZASI REHABİLİTASYON ...
Ağaç dallarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ağaç dallarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
(Görüntülü)ELAZIĞLI BALIKÇIDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÜCRETSİZ BALIK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞLI BALIKÇIDAN ŞEHİT AİLELERİ VE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.