Elazığ´a getirilen 88 Ahıska Türkü, ailelerine kavuştu



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Elazığ´a getirilirken, daha önce kente gelen aileleriyle buluştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi sürüyor. Rusya sınırında 31 Ekim´den beri bekleyen 88 Ahıska Türkü, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak Elazığ´a getirildi. Karşılama programına Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Rıfat Çetinkaya ve daha önce kente ulaştırılan Ahıska Türkleri katıldı. Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi´ne getirilen Ahıska Türkleri, kurbanlar kesilerek dualar eşliğinde karşılandı. Ailesi ve yakınlarına kavuşan Ahıska Türkleri, duygusal anlar yaşadı. Geçici barınma merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı, 2 bin 639 oldu.

Vali Yardımcısı Abbasoğlu, annesine kavuşan çocukları gördükçe yaptıkları işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha anladıklarını belirterek, "Tahliye edilen soydaşlarımızı en iyi şekilde Göç İdaresi koordinasyonunda buralara getirip burunları kanamadan konaklayacağı yerlere yerleştiriyoruz. 31 Ekim tarihinden beri Rusya sınırında bekleyip ülkemize gelmeyi bekleyen 88 Ahıskalı soydaşımızı aileleriyle beraber kavuşmalarına şahit olduk" dedi.

Bazıları eşlerine bazıları çocuklarına bazıları da akrabalarına kavuşan Ahıska Türkleri, Türkiye´ye gelmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gülçıhra Muzafferova, "Kaynımın oğlu, yeğenim geliyor, komşularımız geliyor. Onları çok bekliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizi buraya getirmede emeği geçen hepsinden Allah razı olsun. Biz çok razıyız" dedi.

Pasaportu olmadığı için gelemeyen eşine kavuşan Eldar Muradov da "Ukrayna'dan geleli 1 ay oldu. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a eşimi buraya getirdiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eldar Muradov'un eşi Sevim Muradov ise "Kavuştuk, çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz herkese. Sonunda vatanımıza kavuştuk" dedi.

4 çocuğuna kavuşan Gülbahar Şamilova da "Çok şükür. Allah hepinizden razı olsun. Bu sevinci bana yaşattınız ya sağ olun, var olun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-11-20 16:52:04



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