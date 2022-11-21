Köpeği, iple bağladığı otomobille çekti; o anlar kamerada



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, köpeği iple bağladığı otomobille çeken U.B., cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. U.B.´ye, farklı suçlardan toplam 2 bin 239 lira ceza kesildi.

Salıbaba Mahallesi´nde köpeğin, iple bağlandığı otomobille çekildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerden, sürücünün U.B. olduğu belirlendi. U.B.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet'ten 2 bin 43 lira, 'trafiği tehlikeye düşürmek'ten ise 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 239 lira ceza uygulandı. Korumaya alınan köpek ise hayvan barınağına teslim edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-21 17:35:58



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