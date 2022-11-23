Annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Eleysa hayatını kaybetti



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da dün annesi İlknur Dilek ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Eleysa (5), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eleysa´dan geriye anaokulunda arkadaşlarıyla çekilen görüntüler kaldı.

Olay, dün Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi´nde meydana geldi. Annesi İlknur Dilek ile yolun karşısına geçmeye çalışan Eleysa´ya, Z.S. (49) yönetimindeki 23 T 0498 plakalı otomobil çarptı. Kazada, anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Z.S. gözaltına alınırken, anne ve kızı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Eleysa, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlknur Dilek tedavisinin ardından taburcu edilirken, Eleysa´nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Eleysa´dan geriye anaokulunda arkadaşlarıyla oyun oynadığı görüntüler kaldı. Sürücü Z.S.´nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-23 19:40:03



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