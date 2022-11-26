Elazığ'da baraj gölüne düşen 2 çocuk babası aranıyor

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, balık tutmak için hazırlık yaparken Karakaya Baraj Gölü'ne düşen 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, sabaha karşı Baskil ilçesi İmik Uşağı köyüne yakın bölgedeki Karakaya Baraj Gölü'nde meydana geldi. Balık ağlarını germek için tekneye binen Zeynel Abidin İnal, iddiaya göre, dengesini kaybederek göle düştü. Ailesi, İnal'dan haber alamayınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Göle açılan arkadaşları, İnal´ın teknesini ve telefonunu barajın ortasında görünce jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, suda kaybolan 2 çocuk babası İnal için aramakurtarma çalışması başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2022-11-26 15:58:19



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