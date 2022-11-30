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Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu (2)- Yeniden

DHA

Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu (2)- Yeniden


Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu' başlıklı haberimizi, hemşirenin ismini 'Şevval Gazel Bulut' olarak düzeltip, yeniden servis ediyoruz.
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YENİDENTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde görevli hemşire Şevval Gazel Bulut (25), ailesini ziyaret için memleketi Adana´ya gideceği gün evinde ölü bulundu.
Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görevli hemşire Şevval Gazel Bulut, Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için dün akşam bilet aldı. Bugün yola çıkacak olan Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine aile, genç hemşirenin arkadaşlarını aradı. Bugün öğle saatlerinde eve giden arkadaşları, Şevval Gazel Bulut kapıyı açmayınca çilingir çağırdı. Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, içeri girdiklerinde Bulut´u hareketsiz buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şevval Gazel Bulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.
Şevval Gazel Bulut´un Adana´da toprağa verileceği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-11-30 19:20:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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