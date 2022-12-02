ELAZIĞ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Otomobilin sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı. Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden görüntü(cep telefonu kamerası)Haber: Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ
2022-12-02 01:37:43
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