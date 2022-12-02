Vitrinden telefon hırsızlığı kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kimliği belirsiz kişinin müşteri gibi girdiği telefon dükkanında vitrindeki 3 bin 500 TL´lik telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

50'ler Çarşısı'nda telefon dükkanı işleten Hasan Barak, kısa süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada dükkana giren kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edip vitrini açarak 3 bin 500 TL değerindeki telefonu aldı. Şüpheli, bir süre inceliyormuş gibi yaptığı telefonla dükkandan çıkıp uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Döndüğünde, telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Barak, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2022-12-02 16:40:24



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