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14 yaşındaki sürücü, otomobile ve pastaneye çarptı; o anlar kamerada

DHA

14 yaşındaki sürücü, otomobile ve pastaneye çarptı; o anlar kamerada


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 14 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce bir otomobile, ardından pastaneye çarparak durdu. Pastane çalışanlarından birinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tezgah önünde bekleyen biri çocuk 3 kişinin şans eseri kurtulduğu görüldü. 
Kaza, 5 Aralık günü akşam saatlerinde Mustafa Paşa Mahallesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, ailesinden izinsiz aldığı 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç ile 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle savrulan hafif ticari araç, pastaneye çarparak durdu. O sırada pastane önündeki tezgahta bekleyen biri kız çocuğu 3 kişi, şans eseri yara almadı. Çarpmanın etkisiyle pastane içerisinde bulunan tezgahın geriye doğru gitmesiyle işletme sahibi Resul Çetin´in oğlu 16 yaşındaki Muhammed Emin Çetin hafif şekilde yaralandı.
İşletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza sonrası hafif ticari araçtan çıkan çocuk, bir süre şok geçirdikten sonra yakınlarını aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çetin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen sürücünün ailesi, otomobildeki ve pastanedeki bütün zararı karşılayacağını söyleyince kimse şikayetçi olmadı. Bunun üzerine çocuğa ehliyetsiz araç kullanmaktan, ruhsat sahibine de aracın kullanılmasına izin verdiği için cezai işlem uygulandı. 
`MADDİ OLARAK ZARARIMIZ 25 BİN TL´
İşletme sahibi Resul Çetin, kaza sırasında oğlu ve çalışanlarla birlikte tezgahta olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz vardı. Onlarla ilgileniyorduk. Birden yukarıdan dengesiz bir aracın geldiğini gördük. Sonra bir otomobile vurdu. Bayağı bir ses geldi. Araca çarptıktan sonra bizim üzerimize gelmeye başladı. Tezgaha dalınca oğlumun ayağı tezgahın arasında kaldı. Öyle bir kargaşa yaşandı. Ambulansı falan aradık. Aracı kullanan küçük bir çocuktu. Maddi olarak zararımız 25 bin TL" dedi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan Muhammed Emin Çetin de, "Kazadan sonra araç bizim tezgaha girdi. Ayağım da tezgahın altında kaldı. Ambulans ile beni hastaneye kaldırdılar. Buz uygulaması yaptık. Şu an sadece yürürken biraz ağrı var" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-12-07 19:41:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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