Elazığ'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, güçlendirme çalışması yapılan binanın 4´üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düşen Ali Sert, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Fırat Üniversitesi yerleşkesinde güçlendirme çalışması yapılan binada meydana geldi. Ali Sert, dış cephe çalışması için çıktığı iskelede, dengesini kaybedip 4´üncü kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sert, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-12-08 13:41:16



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