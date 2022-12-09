Elazığ ve Bingöl'deki `Silindir´ operasyonunda 22 şüpheli adliyede

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞBİNGÖL, (DHA)ELAZIĞ ve Bingöl'de, organize suç örgütlerine yönelik 'Silindir' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde gerçekleştirilen 'Silindir' operasyonu kapsamında Elazığ ve Bingöl'de, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç işlemek amacıyla bir araya geldiği, eylemsel birlikteliği, eylem çeşitliliği ve hiyerarşik yapısı belirlenen; 'yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'suçu üstlenme', 'mala zarar verme' suçları başta olmak üzere son dönemde 39 olaya karışan 22 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 3 tabanca, 7 bıçak, çok sayıda fişek, bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-12-09 09:53:47



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