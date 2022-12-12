Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ ÇEMİŞGEZEK (Tunceli),(DHA)TUNCELİ´nin Çemişgezek ilçesinde, kullanılmayan tarihi hamamın damındaki boşluktan içeri düşen 5 yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çemişgezek'in Hamamatik Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Çoban, tarihi hamamdan köpek sesleri geldiğini duyunca belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdivenle hamamın damındaki boşluktan içeri girdi. Mahsur kalan 5 yavru köpek, belediye personeli tarafından kurtarıldı. Yavru köpekler, güvenli ortama alınarak süt ve mama ile beslendi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-12-12 13:12:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.