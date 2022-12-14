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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserden hayatını kaybeden velinin emanet ettiği öğrenciyle birinci oldular

DHA

Kanserden hayatını kaybeden velinin emanet ettiği öğrenciyle birinci oldular


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki köy okulunda beden eğitimi öğretmeni Oya Seçil Aktaş (36), kanserden yaşamını yitiren velisinin "Çocuğum sana emanet olsun" sözü sonrası Yasin Özdemir'i (11) atletizme yönlendirip, diğer arkadaşlarıyla kros yarışmalarına hazırladı. Yasin'in de aralarında olduğu 9 kişilik takım, 'Okullar Arası Atletizm Kros Ligi' müsabakalarında birinci olup, grup yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
Baltaşı köyündeki Baltaşı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Oya Seçil Aktaş, bir süre önce kanserden hayatını kaybeden velisinin "Çocuğum sana emanet olsun" sözü üzerine öğrencisi Yasin Özdemir ile yakından ilgilenmeye başladı. Aktaş, Yasin'i atletizm sporuna yönlendirip, diğer öğrencilerle birlikte kros yarışmalarına hazırladı. Yasin'in de aralarında olduğu 9 kişilik takım, 7 Aralık'ta Elazığ'daki 'Okullar Arası Atletizm Kros Ligi' müsabakalarına katıldı. 500 öğrencinin katıldığı yarışlarda Yasin'in takımı birinci oldu ve 5 Ocak'ta Malatya'da yapılacak grup yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
'EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIM'
Yasin Özdemir ile yakından ilgilendiğini anlatan Oya Seçil Aktaş, "Babası vefat etmeden önce bana 'Çocuğum sana emanet olsun' dedi ve bu öğrencim kros yarışmalarında derece yaptı. Bu benim için gurur verici bir şey oldu. Keşke kendisi de görseydi ama inşallah hissediyordur. Öğrencimi daha iyi yerlere getirerek, emanetine sahip çıkacağım. Yapmış olduğumuz bu başarıyı rahmetli babasına hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonraki başarılarımızın da devamını getireceğiz ve öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.
Yasin Özdemir dışında kısıtlı imkanlara rağmen birçok öğrenciyi atletizm alanında yetiştirmek istediğini belirten Aktaş, "Coğrafi şartlara bağlı olarak öğrencilerimi atletizme hazırladım. Atletizmle birçok başarı elde ettik. Hiç il dışını görmeyen öğrencilerim il dışını görmeye başladı. Köy okulu olduğu için kırsal bölgedeyiz. Zorlu şartlar altında çalışıyoruz, hava durumuna bakmıyoruz eksi derecede de olsa antrenman yapıyoruz. Güzel sonuçlar almak istiyoruz. Öğrencilerimiz de çok hevesli. Kros yarışmalarında birinci olduk. Bu bizim için gurur verici oldu. Öğrencilerin kendine olan güvenleri arttı" diye konuştu.
Karkış demeden koştuklarını belirten Yasin Özdemir ise "Büyük başarılar elde ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz ve büyük yerlere gideceğiz. Türkiye'yi gezmek istiyoruz. Çalışarak yapacağımız çok şeyler olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Palu Tekin YALÇINKAYA
2022-12-14 12:14:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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