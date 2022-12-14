Elazığ'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da yılbaşı öncesi polisin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipler, yılbaşı öncesinde sahte içki kullanılmasına yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramada büyük bidorlar ve şişelerde 750 litre şarap, 15 litre viski, 16 litre etil alkol, 20 litre saf etil alkol, alkol yapımında kullanılan 56 kit, 21 boş bandrollü cam votka şişesi, cam şişede votka ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-12-14 13:27:54
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