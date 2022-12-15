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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir (56), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu 35'nci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir´e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 KD 270 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Parlakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Parlakdemir'in cansız bendeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv hastane drone görüntüsü

-Acil servis önü

-Ambulanslar

DHA-Gündem Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2022-12-15 01:01:46



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