Traktör ile römork arasına sıkışan Beyar, yaşam mücadelesini kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör ile römork arasına sıkışan Beyar, yaşam mücadelesini kazandı

DHA

Traktör ile römork arasına sıkışan Beyar, yaşam mücadelesini kazandı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)MARDİN'de traktör ile römork arasına sıkışıp iç kanama geçiren, sevk edildiği Elazığ´da yapılan ameliyatın ardından 9 gün yoğun bakımda kalan Beyar Ali (15), yaşam mücadelesini kazandı. 1 hafta kontrol amaçlı hastanede kalan Beyar Ali, taburcu edildi.
Mardin'de 4 Aralık akşam saatlerinde tarlada çalışan Ekrem ve Feryal Ali çiftinin çocukları Beyar Ali, külbütörü taktığı sırada, hareket eden traktör ile römork arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ali, Mardin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Beyar Ali, ambulansla Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alınan Beyar Ali'nin sağ böbreğinden yaralandığı ve böbrek atardamarından karnına kan dolduğu tespit edildi. 2,5 saatli ameliyattan sonra 9 gün yoğun bakımda kalan Ali, yaşam mücadelesini kazandı. 1 haftalık kontrolün ardından dikişleri alınan Beyar Ali, taburcu edildi.
`3 LİTRE KAN DOLMUŞTU´
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, hastasını ailesine sağ salim teslim etmenin kendileri için en büyük ödül olduğunu belirterek, "Traktörün arkasında bir parça takarken traktörün geri gelmesi ile arada sıkışıp travma geçiriyor. Travma sonrası Mardin'de hastaneye götürüyorlar. Yapılan muayenelerde çok kötü bir iç kanaması olduğunu söyleyip yoğun bakıma yatırıyorlar ama orada hastayı açmıyorlar. 112 bizi aradı, hastanemiz hastayı kabul etti. Hastamızın sağ böbreğinin yaralandığını, böbrek damarındaki batın içine yaklaşık 2-3 litre kan dolduğunu gördük ve batın içi gerçekten fokur fokur kaynıyordu. Çok hızlı hareket ederek hastamızın kanayan damarını tuttuk, batın içini temizledik ve kapattık. Yaklaşık 2,5 saat süren acil bir operasyon geçirdi. Hastamız 9 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda da her gün sıkı takip ettik. Hastamızı ameliyat etmeseydik dakikalar içinde kaybedebilirdik. Ameliyat sonrası hastamızı sağ salim ailesine teslim etmek bizim için en büyük ödül" ifadelerini kullandı.
Beyar Ali de külbütörü takarken traktörün geri geri gelmesi sonucu sıkıştığını dile getirerek, "Beni arabaya koyup Mardin'e getirdiler. Niye beni ameliyat etmiyorsunuz diye sorunca "Ameliyatın çok zor, yapamıyoruz´ dediler. Sonra beni Elazığ'a getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Doktorum beni ameliyat etti, beni tekrar hayata döndürdü. Canımı ona versem de ne söylesem bilmiyorum. Beni taburcu ettiler, dikişlerimi de aldılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Beyar Ali'nin dayısı Fasih Bagı ise, şunları söyledi:
"Araziyi sürüyorlardı. Araziyi sürmek için bir parça takıyorken traktör de geri geri geliyordu. Parçayı takmak için uğraşırken bir baktı ki arasında kaldı. Doktorlara, servise koştuk. Hastamız ne olacak dedik. İç organlarında kanaması çok. Burada yapacak bir şey yok, en iyisi dua edin dediler. Hocam bizi başka yere gönderin dedik. Allah razı olsun 112'yi aradılar Elazığ'a geldik. Allah razı olsun Fikret hocadan yeğenim iyi." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-12-20 11:21:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırat Üniversitesi'nden Prof. Yaman, Pau Üniversitesi'ndeki sınavda jüri üyesi oldu
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi'nden Prof. Yaman, Pau ...
Şehidin adı okuduğu okulun kütüphanesinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehidin adı okuduğu okulun kütüphanesinde yaşatılacak
"İklim" ve "Yağmur", öğrencilere geri dönüşüm ve çevreci bilinci aşılıyor
YEREL HABERLER "İklim" ve "Yağmur", öğrencilere geri dönüşüm ve ...
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım Keban'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.