Traktör ile römork arasına sıkışan Beyar, yaşam mücadelesini kazandı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)MARDİN'de traktör ile römork arasına sıkışıp iç kanama geçiren, sevk edildiği Elazığ´da yapılan ameliyatın ardından 9 gün yoğun bakımda kalan Beyar Ali (15), yaşam mücadelesini kazandı. 1 hafta kontrol amaçlı hastanede kalan Beyar Ali, taburcu edildi.

Mardin'de 4 Aralık akşam saatlerinde tarlada çalışan Ekrem ve Feryal Ali çiftinin çocukları Beyar Ali, külbütörü taktığı sırada, hareket eden traktör ile römork arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ali, Mardin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Beyar Ali, ambulansla Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alınan Beyar Ali'nin sağ böbreğinden yaralandığı ve böbrek atardamarından karnına kan dolduğu tespit edildi. 2,5 saatli ameliyattan sonra 9 gün yoğun bakımda kalan Ali, yaşam mücadelesini kazandı. 1 haftalık kontrolün ardından dikişleri alınan Beyar Ali, taburcu edildi.

`3 LİTRE KAN DOLMUŞTU´

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, hastasını ailesine sağ salim teslim etmenin kendileri için en büyük ödül olduğunu belirterek, "Traktörün arkasında bir parça takarken traktörün geri gelmesi ile arada sıkışıp travma geçiriyor. Travma sonrası Mardin'de hastaneye götürüyorlar. Yapılan muayenelerde çok kötü bir iç kanaması olduğunu söyleyip yoğun bakıma yatırıyorlar ama orada hastayı açmıyorlar. 112 bizi aradı, hastanemiz hastayı kabul etti. Hastamızın sağ böbreğinin yaralandığını, böbrek damarındaki batın içine yaklaşık 2-3 litre kan dolduğunu gördük ve batın içi gerçekten fokur fokur kaynıyordu. Çok hızlı hareket ederek hastamızın kanayan damarını tuttuk, batın içini temizledik ve kapattık. Yaklaşık 2,5 saat süren acil bir operasyon geçirdi. Hastamız 9 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda da her gün sıkı takip ettik. Hastamızı ameliyat etmeseydik dakikalar içinde kaybedebilirdik. Ameliyat sonrası hastamızı sağ salim ailesine teslim etmek bizim için en büyük ödül" ifadelerini kullandı.

Beyar Ali de külbütörü takarken traktörün geri geri gelmesi sonucu sıkıştığını dile getirerek, "Beni arabaya koyup Mardin'e getirdiler. Niye beni ameliyat etmiyorsunuz diye sorunca "Ameliyatın çok zor, yapamıyoruz´ dediler. Sonra beni Elazığ'a getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Doktorum beni ameliyat etti, beni tekrar hayata döndürdü. Canımı ona versem de ne söylesem bilmiyorum. Beni taburcu ettiler, dikişlerimi de aldılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beyar Ali'nin dayısı Fasih Bagı ise, şunları söyledi:

"Araziyi sürüyorlardı. Araziyi sürmek için bir parça takıyorken traktör de geri geri geliyordu. Parçayı takmak için uğraşırken bir baktı ki arasında kaldı. Doktorlara, servise koştuk. Hastamız ne olacak dedik. İç organlarında kanaması çok. Burada yapacak bir şey yok, en iyisi dua edin dediler. Hocam bizi başka yere gönderin dedik. Allah razı olsun 112'yi aradılar Elazığ'a geldik. Allah razı olsun Fikret hocadan yeğenim iyi." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-12-20 11:21:59



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