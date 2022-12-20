Torunuyla birlikte 7 yılda 400 ton kitap topladı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Erdal Gezeroğlu, torunuyla birlikte sokak sokak gezip 7 yılda 400 ton eski kitap topladı. 250 tonunu geri dönüşüme veren Gezeroğlu, okunabilir durumda olan 150 ton kitabı da ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

Emekli Erdal Gezeroğlu, 7 yıl önce torunu Dilara´nın (13) çöp kenarında bulduğu kitapları kendisine getirerek değerlendirmesini isteyince, sokak sokak gezerek atıl durumda olan kitapları toplamaya başladı. 4 çocuk ve 3 torun sahibi Gezeroğlu, 7 yılda 400 ton kitap topladı. Gezeroğlu, okunabilir durumda olan 150 ton kitabı ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz dağıttı. Geri dönüşümden elde ettiği gelirin içinden yakıt parasını alan Gezeroğlu, geri kalanını da yine kitap alarak öğrencilere dağıttı.

`DOĞU ANADOLU´NUN TAMAMINI GEZMEK İSTİYORUM´

İlgiyle karşılandığını ifade eden Erdal Gezeroğlu, Doğu Anadolu illerinin tamamını gezmek istediğini belirterek, "Torunum Dilara´nın teşvikiyle bu işe başladım. Torunum, çöp kenarında bulduğu kitapları getirip kendime ait araca bıraktı. `Kızım bunları ne yapacaksın´ diye sorduğumda, `dedeciğim bunların her biri bir fidan, bir ağaç, bunları geri dönüşüme atalım´ dedi. Ben de o şekilde araca attıktan sonra sokak sokak gezmeye başladım. Araçta mikrofonum vardı, anons yapmaya başladım. Baktım ki ilgi bayağı çok, toplamaya başladım. Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandım. Doğu Anadolu´nun tamamını gezmek istiyorum. Dolaşmak istiyorum, çocuklara destek olmak istiyorum. Aynı zamanda çocukların isteklerine de yetişmek istiyorum. Yaklaşık 7 yıl içerisinde 400 tonun üzerinde kitap topladım. Bunun 150 tonunu okunabilir durumdaki kitaplarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıttım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-12-20 15:03:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.