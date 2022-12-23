Anne karnında idrar çıkış yolunda darlık tespit edilen bebeğe stent takıldı

Ahmet ÇÖTELİ-Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da anne karnında idrar yolunda darlık olduğu tespit edilen bebek, stent takılarak idrarını yapması sağlandı.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Perinatoloji Polikliniğine müracaat eden hamile kadının bebeğinde idrar yolu darlığı tespit edildi. Perinatoloji Uzmanı Dr. Birsen Konukçu Palta tarafından yapılan detaylı muayene ve tetkiklerden sonra, ultrason yardımıyla bebeğe stent takılmasına karar verildi. Yapılan operasyonla stent takılan bebeğin idrarını yapması sağlandı.
Uygulanan işlemin oldukça hassas olduğunu ifade eden Dr. Birsen Konukçu Palta, "Vesicoamniyotik Stent uygulaması ile bebeğin idrar kesesine takılan bir kanül ile idrarını yapması sağlanır. Bu işlemin amacı bebeğin anne karnında içinde bulunduğu suyun devamlılığını sağlamaktır. Bize başvuran gebemizin bebeğinde idrar yolu darlığı tespit ettik. Öncelikle amniyosentez işlemi ile bebeğin genetiğinin normal olduğunu ve yaptığımız tetkiklerde böbreklerinin hala çalışır vaziyette olduğu belirledik. Hastamıza sınırlı bir uyuşturma altında işlemimizi uyguladık. Ultrason eşliğinde yapılan işlem sonucunda bebeğimizin idrarını yapmasını sağladık" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA
2022-12-23 14:45:34
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