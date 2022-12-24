Marketten 100 bin liralık hırsızlığa tutuklama

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, girdiği marketten 100 bin TL değerinde sigara, cep telefonu ve para çalan A.O., tutuklandı.
Olay, Kültür Mahallesi'nde bulunan Mehmet Aktı´ya ait markette meydana geldi. Yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi. Şüpheli, toplam değeri 100 bin lira olan sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Aktı, durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, hırsızlığı gerçekleştirenin, A.O. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-12-24 15:50:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.