Marketten 100 bin liralık hırsızlığa tutuklama

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, girdiği marketten 100 bin TL değerinde sigara, cep telefonu ve para çalan A.O., tutuklandı.

Olay, Kültür Mahallesi'nde bulunan Mehmet Aktı´ya ait markette meydana geldi. Yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi. Şüpheli, toplam değeri 100 bin lira olan sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Aktı, durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, hırsızlığı gerçekleştirenin, A.O. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-12-24 15:50:04



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