Elazığ'da, SGK'da EYT yoğunluğu üzerine personel takviyesi yapıldı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkındaki açıklamasının ardından Elazığ´da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluştu. SGK İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, yoğunluk üzerine emeklilik servisine personel takviyesi yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yaptığı açıklamada EYT için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın şartları tamamlayanlar emekli olabilecek. Yapılan açıklamaları takip eden vatandaşlar, SGK İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Emekli olmak isteyenler, borçlanma ve prim gün sayılarının hesaplanması için dilekçe verip başvuru yaparak, görevlilerden borçlanma ve emeklilikle ilgili bilgi aldı.

'PERSONEL TAKVİYESİ YAPTIK'

SGK İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, EYT ile ilgili halk ve SGK arasında büyük bir memnuniyet ve talep olduğunu belirterek, "Hükümetimiz sağ olsun sigortalılarımızı sevindirdi. Vatandaşlarımız çok memnun kaldılar. Yığılma var ama emeklilik servislerine 5'er personel takviyesi yaptık. Şu anda sıkıntımız yok. Milletin mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İnşallah bugün ve yarın milletimizi memnun edecek bir çalışma yapıp borçlanma taleplerini yerine getireceğiz" diye konuştu.

Emekli olmak isteyen Yusuf Kılıç ise, "Askerlik borçlanmasını yatırdım. `Borçlanma kağıdı geri verilecek mi´ diye sordum, gerek yokmuş. Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-12-29 14:36:57



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