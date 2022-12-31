Girdiği evden 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Elazığ'da, hırsızlık için girdiği evden 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.A., adliyeye sevk edildi. Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-12-31 21:00:47



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