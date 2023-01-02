Arkadaşı liseli Erman'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da lise öğrencisi Ş.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-01-02 16:06:56



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