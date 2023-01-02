Yamaç paraşütü yaparken havada top sektirdi

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da öğretmen Ümit Muslu (32), Hazarbaba Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalanarak top sektirdi. Bu anlar, aksiyon kamerasına yansıdı.

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, 2 bin rakımlı Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan özel eğitim öğretmeni Ümit Muslu da yamaç paraşütü yaparak, havada top sektirdi. Muslu´nun top sektirdiği anlar, aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yüzlerce beğeni aldı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Sivrice Tekin YALÇINKAYA

2023-01-02 16:40:30



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