Şizofreni raporu bulunan hasta, doktora yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERBEST KALDI

Elazığ'da, randevusuna geç gelerek tartıştığı Dr. İslam Bartu Görgülü'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve yüzde 80 şizofreni raporu bulunan M.T. (41), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ

2023-01-06 17:14:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.