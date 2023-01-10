2'nci kattan atlayan ortaokul öğrencisinin hayati tehlikesi var

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, okulun 2´nci katından atlayan 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö.'nün (12) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Vücudunda kırıklar olan M.Ö.'nün, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda ameliyata alınacağı belirtildi.

Olay, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İhsan Tangülü Ortaokulu´nda meydana geldi. M.Ö. adlı kız öğrenci, öğretmeni yazılı sınav sonucunu açıkladığı sırada, 2'nci katın penceresinden atladı. Ağır yaralanan M.Ö.´ye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı. M.Ö., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün müfettiş görevlendirdiği soruşturma devam ederken, M.Ö.'nün notunu düşük bulduğu gerekçesiyle intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Hayati tehlikesi süren ve vücudunda kırıklar bulunan M.Ö.'nün, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda ameliyata alınacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-01-10 16:23:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.