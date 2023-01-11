Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı (2)

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KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elazığ'ın Palu ilçesi Kültür Mahallesi'nde, sabah saatlerinde yük treninin hemzemin geçitte İsmail Karataş idaresindeki hafif ticari araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yük treninin çarpışmadan sonra hafif ticari aracı metrelerce sürüklediği görülüyor. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-11 21:25:59



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