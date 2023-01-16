Elazığ´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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TEKİN YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Derviş Sokak´ta meydana geldi. T.A. yönetimindeki 23 ACJ 616 plakalı minibüs ile ara yoldan çıkan M.A.'nın kullandığı 23 ACC 096 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, kaldırıma çıkarken, minibüs de ağaca çarparak durdu. Kazada her iki araçtaki 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-16 12:42:37



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