Hafif ticari araç, iş yerine çarptı; kaza kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, önce iş yerinin önündeki motosiklete, ardından da iş yerinin camına çarptı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 06 HC 5175 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kurye motosikletine, ardından da iş yerinin camına çarptı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüyü, sağlıkçılar hastaneye kaldırdı. Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-18 13:03:54



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