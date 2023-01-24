Vitrinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı (2)- Yeniden

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapılan iş yerinin vitrindeki cep telefonu çalan G.U. (43), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Elliler Çarşısı´nda meydana geldi. Cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapılan iş yerine müşteri gibi gelen kişi, çevresini kolaçan edip vitrindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Ardından içire giren şüpheli, başka bir ürünün fiyatını sorduktan sonra iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefonun çalındığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği G.U.´yu yakalayıp, gözaltına aldı.

G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-24 12:14:57



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