Siirt-Batman ve Tunceli-Erzincan kara yollarında ulaşıma kar engeli (2)

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ELAZIĞ´DA KAPALI KÖY YOL SAYISI 210 OLDU

Elazığ´da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni 210 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan bir TIR´ın yardımına ise İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekipler Kovancılar ilçesi Sürekli köyü mevkisinde yolda kalan TIR´ı halat yardımıyla çekerek kurtardı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 105 personel ve 74 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

ÇOCUKLAR KÜVET İLE KAYARAK KARIN TADINI ÇIKARDI

Kentte kar yağışını fırsat bilen çocuklar, traktörün arkasına bağladıkları küvetle kayarak karın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyerek eğlenen çocukların keyifli anları cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-04 20:56:39



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