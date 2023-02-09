Elazığ'da tahliye edilen binanın beşik gibi sallanması kamerada

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüldü. Çevredekilerin panik yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ´da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı. Hürriyet Caddesi´nde boşaltılan bir binanın beşik gibi sallanması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Acil yıkılma kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, en kısa zamanda yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-09 23:49:00
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