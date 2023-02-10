KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüldü. Çevredekilerin panik yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ´da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı. Hürriyet Caddesi´nde boşaltılan bir binanın beşik gibi sallanması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Acil yıkılma kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, en kısa zamanda yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi. (DHA)
Görüntü Dökümü
---------
Sallanan binadan detay görüntüHaber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,(DHA)
GÖRÜNTÜ ELAZIG BINANIN BESIK GIBI SALLANMASI İLE GEÇİLDİGÖRÜNTÜBİLGİSİ: TÜM KANALLARGÖRÜNTÜ BOYUTU: 21,6 MBDHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-10 00:38:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.