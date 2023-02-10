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ELAZIĞ'DA TAHLİYE EDİLEN BİNANIN BEŞİK GİBİ SALLANMASI KAMERADA

DHA

ELAZIĞ'DA TAHLİYE EDİLEN BİNANIN BEŞİK GİBİ SALLANMASI KAMERADA


KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüldü. Çevredekilerin panik yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ´da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı. Hürriyet Caddesi´nde boşaltılan bir binanın beşik gibi sallanması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Acil yıkılma kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, en kısa zamanda yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi. (DHA)
Görüntü Dökümü
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Sallanan binadan detay görüntüHaber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,(DHA)
GÖRÜNTÜ ELAZIG BINANIN BESIK GIBI SALLANMASI İLE GEÇİLDİGÖRÜNTÜBİLGİSİ: TÜM KANALLARGÖRÜNTÜ BOYUTU: 21,6 MBDHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-10 00:38:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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