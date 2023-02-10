Malatya'da yıkılan binanın enkazından 96'ncı saatte kurtarıldı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya´nın Yeşilyurt ilçesinde Semra Fırat (55), yıkılan binanın enkazından 96´ncı saatte çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 5'inci gününde afetin vurduğu 10 ilden biri olan Malatya´da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeşilyurt´ta görevli Elazığ AFAD Şubesi ekipleri, Temelli Caddesi´nde çöken Kilis Apartmanı´nın enkazından ses alınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Semra Fırat, 96´ncı saatte bulunduğu yerden kurtarıldı. Fırat, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-10 15:12:29



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