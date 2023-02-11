Elazığ'da depremde hasar gören minarenin yıkımı yapıldı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Elazığ´da ağır hasarlı olduğu tespit edilen Halise Hatun Kur´an Kursu ve Taziye Evi´nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Elazığ'da 93 bina ağır hasar gördü. Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde bulunan Halise Hatun Kur´an Kursu ve Taziye Evi´nin minaresi de bu depremlerde ağır hasar aldı. Belediye ve polis ekiplerinin aldığı güvenlik önleminin ardından minare kontrollü bir şekilde boş alana halat ile çekilerek yıkımı gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-11 14:14:37
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