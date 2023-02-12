'İkinci depremde binaların sallanıp, taşların üzerimize geldiğini fark ettik'



Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-MALATYA'da depremlerde yaralanan 435 kişi, tedavileri için Elazığ'a getirildi. Depremden kaçtığı sırada düşerek bacağını kıran Beyzanur Öztürk (41), "Sarsıntı çok büyüktü. İlk depremden sonra, 'Bir daha olmaz' diye düşündük. Hatta herkes olduğu yerde durdu. Fakat ikinci depremde binaların sallanıp, taşların üzerimize geldiğini fark ettik. Çok panik olduk" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yaralanan 435 kişi, tedavileri için Elazığ'a getirildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Elazığ'daki özel bir hastanede tedavi gören Beyzanur Öztürk, depremden kaçmaya çalıştığı sırada düşerek bacağını kırdığını söyledi. Öztürk, "Depremden 4 saat sonra Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne geçtik. Daha sonra Süleyman hocamız geldi. 'Bu hastamızı Elazığ'a götürmemiz gerekiyor' dedi, beni buraya getirdiler. Tedavim salı günü başladı, ameliyat oldu. O günden bugüne biraz umutluyum, kendimi toparlıyorum. Hafta içi tekrar ameliyatımız olacak. Sarsıntı çok büyüktü. İlk depremden sonra, 'Bir daha olmaz' diye düşündük. Hatta herkes olduğu yerde durdu. Fakat ikinci depremde binaların sallanıp, taşların üzerimize geldiğini fark ettik. Çok panik olduk" dedi.

Depremden kaçtığı sırada kolu kırılan Serkan Bayram da (13) "Beni Malatya'dan Elazığ'a ambulansla getirdiler. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Depremden kaçarken kolum kırıldı. Ailem hala Malatya'da, orası halen sallanıyor" diye konuştu.

'ALLAH, BİN KERE RAZI OLSUN'

Baba Muzaffer Bayram (55) ise şunları anlattı:

"Deprem anında dışarıya kaçtık, çocuğumun kolu kırıldı. Bizler de ufak yara var; komşularımızdan 2 kişi vefat etti. Deprem anında oturuyorduk, aniden bir patırtı geldi. Kendimizi dışarı attık; kimimiz düştü, kimimiz kalktık. Kendimizi kurtardık, yollara çıktık. Doğanşehir'e geldik. Bizi Doğanşehir'den Malatya'ya sevk ettiler. Malatya'da yine hocalarımız sağ olsun ilgilendiler. Bizi buraya, Süleyman Gürbüz hocama ilettiler. Sağ olsunlar, bizi araçlarla aldılar. Bütün personele çok teşekkür ediyorum. Allah, bin kere razı olsun."

Hastane doktorlarından Uzman Dr. Erduran Gür de "Serkan kardeşimizin tedavisi bitti. Taburcu ettik ancak Malatya'daki şartlar müsait olmadığı için burada misafir ediyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-02-12 17:40:51



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