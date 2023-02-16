Depremde hasar gören Hicret Camii´nin minaresi, kontrollü yıkıldı



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hicret Camii´nin minaresinin yıkımı, kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Elazığ dahil 10 ilde de yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Elazığ´daki birçok yapıda hasar oluştu. Kentte Hicret Mahallesi´nde bulunan Hicret Camii´nin minaresi de depremde hasar gördü. Güvenlik önlemleri alınarak, cami minaresinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-16 16:04:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.