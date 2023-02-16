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CHP'li Erol: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim

DHA

CHP'li Erol: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ´ın 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Gerçekten Elazığ´ın buna ihtiyacı vardı" dedi. 
CHP Elazığ Milletvekili Erol, kentin `Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi´ kapsamına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li Erol, Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremden Elazığ´ın da etkilendiğini söyleyerek, kentin 'afet bölgesi' ilan edilmesi için sürekli kamuoyunda ve Meclis´te gündem oluşturduklarını belirtti. Erol, Elazığ´ın 'afet bölgesi' kapsamına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Çok içeriğine girmek istemem çünkü özel bir konuşmaydı. Ben ikili özel konuşmaların kamuoyuna yansıtılmasını istemem hatta sosyal medyadaki paylaşımı bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın iznini alarak paylaştım yani `Bu görüşmemizi paylaşabilir miyim?´ diye özel kalemine ilettim. Özel kalem de Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi vererek `Evet, paylaşabilirler´ dedikten sonra paylaştım. Ben, buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Gerçekten Elazığ´ın buna ihtiyacı vardı. Bu yalnızca bizim girişimlerimiz veya Cumhurbaşkanı'mızla kurmuş olduğumuz iletişim sonunda çözülmüş bir sorun değil; ben siyasetin nezaketini bilen birisiyim. Yani bir iş yaparken, diğer ilin dinamiklerini kötüleyerek, beceriksizlikle suçlayarak, bir değerlendirme yapmak bize yakışmaz. Bizim tavrımız şudur; tabii ki ilimizin AK Parti'nin 4 milletvekilinin, belediye başkanının, valisinin, sivil toplum örgütlerinin de bu işte mutlaka katkısı olmuştur. Herkes yetkisi, becerisi, ilişkileri doğrultusunda mutlaka bu konuyu ilgili birimlere taşımışlardır. Birisi bakanla görüşür, birisi bakan yardımcısıyla birisi Cumhurbaşkanı ile görüşür; herkesin yarattığı bir etki alanı var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-16 17:29:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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