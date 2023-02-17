Elazığ'da artçılardan korkarak evden çıkan zihinsel engelli Müslüm, 2 gündür kayıp

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da artçı depremden korkarak evden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli Müslüm Yetim´den 2 gündür haber alınamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´ın Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki bir apartmanda ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Müslüm Yetim, 15 Şubat´ta yaşanan artçı depremden korkarak evden çıktı. Saatler sonra evine geri dönmeyince, ailesi Müslüm için endişelenerek durumu polise bildirdi. Ailenin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müslüm´ü bulmak için çalışma başlattı. Ailesi, Müslüm´ün görülmesi halinde polis ekiplerine bilgi vermelerini istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-17 14:13:12



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