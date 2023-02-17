Depremde, Harput Ulu Camii'nin eğri minaresi yıkılmadı



Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın tarihi Harput Ulu Camii'nin eğri minaresi ile diğer adı `Süt Kalesi´ olan Harput Kalesi, Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremlerde hasar görmedi.

Elazığ´da bulunan ve eğri oluşu ile bilinen Harput Ulu Camii´nin minaresi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´nde bulunan ve yapımında harcına süt eklendiği için `Süt Kalesi´ olarak da bilinen 5 bin yıllık tarihi bulunan Harput Kalesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadı. Hala ibadete açık durumdaki cami ve eğik minaresi ile Harput Kalesi, 24 Ocak 2020´de Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.

`ELAZIĞ'I HARPUT'A TAŞIMAMIZ LAZIM´

Tarihi yapılarda herhangi bir hasarın olmadığını belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Elazığ üst üste 3 deprem geçirdi. Şu anda Harput'tayız. Bizde en ufak bir yıkım, taş kıpırdaması yok. Antep'teki kale yerle bir oldu. Bizim Pisa Kulesi'nden daha eğri minaremiz yerinde duruyor, bir taşı yerinden kımıldamadı. Aynı zamanda 'Süt Kalesi' dediğimiz Harput Kalesi'nde bir oynama yok. Buradaki eğitim merkezine gelen hocalarımız, müdürlerimiz birçoğu dışarıdan geldi. Kendilerine sorduğumuzda dediler ki, `Muhtarım biz burada 3-4 şiddetinde hissettik, hiç korkmadık' Elazığ'ı Harput'a taşımamız lazım, öz yurtlarına dönmeleri lazım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-02-17 17:38:32



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