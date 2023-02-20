Elazığ 4.6'lık depremle sallandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ, sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ

2023-02-20 04:52:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.