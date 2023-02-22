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Depremde fay kırığı olduğu düşünülen şeklin sıvılaşma sonucu ortaya çıktığı tespit edildi

DHA

Depremde fay kırığı olduğu düşünülen şeklin sıvılaşma sonucu ortaya çıktığı tespit edildi


Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 17 Şubat´ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde metrelerce uzanarak fay kırığı olduğu düşünülen şeklin, yapılan incelemede sıvılaşma sonucu oluştuğu tespit edildi.
Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34´te merkez üssü Yolüstü köyünde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin ardından köyde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin ardından Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kanık, Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş ve Elazığ Belediyesi Jeoloji Mühendisi Özkan Sarısu, yarığın olduğu alanda incelemeler yaptı. İncelemeler sonucunda yarığın fay kırığı olmadığı, zeminin Keban Baraj Gölü üzerinde olması nedeniyle sıvılaşma ile oluştuğu tespit edildi. 
'LİTERATÜRDE ÇOK AZ ÖRNEKLERİ VARDIR'
Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kanık, şunları söyledi:
"17 Şubat´ta deprem sonucunda ortaya çıkan jeolojik yapıları incelemek için buraya geldik. Buradaki yerel halkı paniğe sevk eden kırık ya da fay kırığı dedikleri yeri incelemeye geldik. Ancak buradaki durumun çok tipik bir sıvılaşma örneği olduğunu gördük. Dolayısıyla bu ortaya kırık gibi çıkmış olan yapı da sıvılaşma sonucu oluşmuş bir yapı. Çünkü biz 4.6 büyüklüğündeki depremlerde aslında ne yüzey kırığı ne de sıvılaşma görürüz. Literatürde çok az örnekleri vardır. Burada sıvılaşma olmasının sebebi zeminin baraj gölü tabanı yani yeni güncel çökeller olması. Güncel çökeller olmasından dolayı bu küçüklükteki bir depremde ortaya sıvılaşma çıktı. Yoksa başka durumlarda böyle bir sıvılaşma çıkması beklenmez. Halkın kırık diye adlandırdıkları da kırık değil sadece sıvılaşmanın olduğu hattı gösteriyor. Burada halk için korkulacak bir durum yok. Bu sıvılaşmanın yeni deprem oluşturması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü sıvılaşma deprem sonucu olan bir olgudur, yani depreme bağlı oluşmuş bir durum ancak deprem oluşmasıyla hiç alakası olmayan bir durum. Fay hattı sıvılaştı gibi haberler okumuştuk, öyle bir şeyin terim olarak karşılığı bile yok." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA
2023-02-22 22:43:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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