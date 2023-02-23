Kamyonetin çarptığı otomobil, karşı şeride geçip araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kamyonetin çarptığı otomobil, karşı şeride geçerek başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Elazığ-Malatya yolu Gülmahmut köyü mevkisinde meydana geldi. A.K. (54) yönetimindeki 44 PD 439 plakalı kamyonet, Yolçatı kavşağı çıkışında, Mehmet Ertan Denizol'un (61) kullandığı 06 GSV 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de karşı şeride geçerek Ş.Y. (48) yönetimindeki 49 AAT 904 plakalı otomobille çarpıştı. 49 AAT 904 plakalı otomobil, bariyere çarparak ters döndü. Kazada Mehmet Ertan Denizol, hayatını kaybederken, diğer sürücüler A.K. ve Ş.Y. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, Mehmet Ertan Denizol´un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA
2023-02-23 15:21:20
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