Ruhsatsız tabancasını temizlerken annesini yaraladı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da M.P.´nin (40) bakımını yaptığı tabancasının ateş alması sonucu annesi A.P. (61) yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Sarıyakup köyünde meydana geldi. M.P.´nin bakımın yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş alınca, çıkan kurşun annesi A.P.'ye isabet etti. Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan A.P., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma ekipleri tarafından M.P. gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancaya ise el konuldu. A.P.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

M.P.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-24 14:38:58



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