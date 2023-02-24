Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi



Tekin YALÇINKAYA-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da dün kamyonetin çarptığı otomobilin, karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı; hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden Cemile Yıldırım ile 2´ye yükseldi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, ElazığMalatya karayolu Gülmahmut köyü mevkisinde meydana geldi. A.K. (54) yönetimindeki 44 PD 439 plakalı kamyonet, Yolçatı Kavşağı çıkışında, Mehmet Ertan Denizol'un (61) kullandığı 06 GSV 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de karşı şeride geçerek Ş.Y. (48) yönetimindeki 49 AAT 904 plakalı otomobille çarpıştı. 49 AAT 904 plakalı otomobil, bariyere çarparak ters döndü. Kazada Mehmet Ertan Denizol, hayatını kaybederken, A.K. Ş.Y. ve C.Ş. ile Cemile Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, Mehmet Ertan Denizol´un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Cemile Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA, Ahmet ÇÖTELİ

2023-02-24 19:40:05



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