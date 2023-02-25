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Kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada

DHA

Kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da seyir halindeki kamyonetin kasasına asılan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ-Malatya kara yolu Çaydaçıra Kavşağı´nda 3 çocuk plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonetin arkasına asıldı. Uzun süre kamyonetin kasasında asılı halde yolculuk yapan çocuklar, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-25 13:50:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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