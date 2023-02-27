Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (5)

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ELAZIĞ'DA DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Malatya´nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin´de de hissedildi. Depremle birlikte insanlar binalardan dışarı çıkarken, Elazığ´da yerel bir televizyon kanalının çalışanlarının depremle birlikte bina dışına koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)Tekin YALÇINKAYA-Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-27 14:03:42



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